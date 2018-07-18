HABER

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

MASLAHATGÜZAR KOSNETT: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra ABD'li yetkililerden de açıklama geldi.

MASLAHATGÜZAR KOSNETT: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra ABD'li yetkililerden de açıklama geldi. Duruşmadan ilk olarak çıkan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Brunson'un suçlu olmadığını düşündüklerini de ifade eden Maslahatgüzar Philip Kosnett, "3 duruşmayı da takip ettim ve duruşmalarda Brunson'un suçlu olduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmadığını gördüm. Hayal kırıklığı yaşadık. Hükümetimiz bu durumdan endişe duyuyor. Türkiye farklı inançlardaki kişiler için güvenli bir yer geleneksel olarak. Ancak bu duruşmada olan bitenler, bu geleneklerin dışına çıktığını gösteriyor" dedi.

Rahip Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt davada hukuksuzluk olduğunu ileri sürerek, "Delillerin toplanması sürecek bu da tutukluluk süresini arttırmaya yönelik. Savunma tanıklarımızın dinlenmesi konusunda ısrarımız olacak. Dosya hukuk ayıbına dönüşmek üzere. Tanıkların beyanlarına bakarak tutukluluk devam demek kabul edilebilir değildir. Tanıklar şaibeli. Gizli tanıklarım kimliklerini biliyoruz" diye konuştu.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
Ergene'de kozmetik fabrikasında yangınErgene'de kozmetik fabrikasında yangın
Manavı öldürüp, bacaklarını keserek varille ırmağa attılar (4)- YenidenManavı öldürüp, bacaklarını keserek varille ırmağa attılar (4)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Diğer Haberler
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.