Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Brunson'un, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 15 yıla, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmayı izlemek için ABD'li 2 senatör ile yakınları da geldi. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde, serbest bırakılmasının talep edilmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson'un, 2016 yılının Eylül ayında, 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinden aldı. Türkiye'deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GİZLİ TANIĞIN İFADESİYLE TUTUKLANDI Sınır dışı işlemleri sürdürüldüğü sırada, FETÖ/PDY soruşturmasında gizli tanık, rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık, ifadesinde Brunson'un, çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu ve FETÖ'nün, dinler arası diyaloğu geliştiren örgüt değil; dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de örgütün 'Ege Bölgesi imamı' firari Bekir Baz'la sık sık görüştüğü öne sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'yle ilgili şemada isimlerinin yer aldığı ve yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine Lyn Brunson da serbest bırakıldı. İDDİANAME KABUL EDİLDİ Rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi.