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TSK: 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin/Nusaybin´de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin/Nusaybin´de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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