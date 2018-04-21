HABER

TSK: “20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir”

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 08:53 | Son Güncelleme

IHAAW084735-ASA/21-04-2018 - TSK: “20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir” 21.04.2018 08:47:35 TSI NNNN

IHAAW084735-ASA/21-04-2018

- TSK: “20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir”

21.04.2018 08:47:35 TSI
NNNN

Canan Karatay yine ezber bozdu!Canan Karatay yine ezber bozdu!
Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.