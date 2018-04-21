IHAAW084735-ASA/21-04-2018
- TSK: “20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir”
21.04.2018 08:47:35 TSI
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