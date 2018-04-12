TSK: “3 terörist etkisiz hale getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri, Akçakale’de Suriye tarafından sınır karakoluna açılan taciz ateşine karşılık verildiğini belirterek 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada “Şanlıurfa/Akçakale’de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve üç PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.