TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'dan paylaşılan bilgi şu şekilde:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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