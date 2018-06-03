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TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan paylaşılan bilgi şu şekilde:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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