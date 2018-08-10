TSK: 39 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, "Dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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