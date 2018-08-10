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TSK: 39 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 12:45 | Son Güncelleme

TSK tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, "Dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, "Dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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