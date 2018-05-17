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TSK: 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 09:21 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri/Yüksekova bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde; silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri/Yüksekova bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde; silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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