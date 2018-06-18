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TSK: ABD'yle Menbiç'te devriye faaliyetlerine başlanmıştır

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

TSK: ABD'yle Menbiç'te devriye faaliyetlerine başlanmıştır

GAZİANTEP, (DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.
TSK tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Daha önce mutabık kalınmış Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."

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TSK: ABD'yle Menbiç'te devriye faaliyetlerine başlanmıştır

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