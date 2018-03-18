TSK : Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı

Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE (DHA) TSK İLK GÖRÜNTLERİ PAYLAŞTI Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığını açıkladı. Açıklama şöyle ;"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!"
Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum