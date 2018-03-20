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TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.
TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.

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