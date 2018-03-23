Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de temizlik faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirterek dün yapılan arama çalışmalarında 4 Grad füzesinin daha ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, Afrin’de gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinin devam ettiğini, dün yapılan arama çalışmalarında 4 Grad füzesinin daha ele geçirildiğini bildirdi.