TSK, Afrin’de bomba tuzaklanan aracı imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca Afrin’de bomba tuzaklanan bir aracı imha etti.

tuzaklanan bombaları tek tek temizliyor.

TSK, PKK/PYD’li teröristlerce Afrin’in çeşitli bölgelerine tuzaklanan patlayıcıları tek tek temizliyor. TSK, bomba temizleme faaliyetlerine ilişkin bir görüntüyü Twitter’den "Afrin’de mayın, el yapımı patlayıcı ve tuzaklanmış bomba temizleme faaliyetlerine devam ediliyor" mesajıyla paylaştı.