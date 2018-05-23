TSK, Afrin'de mühimmat deposu tespit etti

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada Afrin bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait bir mühimmat deposunun tespit edildiği duyuruldu. TSK, tespit edilen mühimmata dair de fotoğraflar paylaştı.
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