Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen köy araması esnasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü olarak imha edildiğini açıkladı.

TSK, Afrin Yukarı Korkan köyünde güvenlik güçleri tarafından yapılan köy arama faaliyetinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir adet EYP’nin tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildiğini bildirdi.