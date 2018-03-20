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TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 20:39 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.TSK, Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
TSK, Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. TSK ve ÖSO tarafından Afrin/Hacıhasanlı köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edildi.

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