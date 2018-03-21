TSK, Afrin’e yapılan yardımların videosunu paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de Türk Kızılay’ı ve AFAT tarafından yapılan yardımların videosunu paylaştı.

Afrin kent merkezini teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin halkına Türk Kızılay’ı ve AFAD tarafından yapılan yardımların videosunu paylaştı.