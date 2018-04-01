TSK Afrin’i patlayıcılardan temizlemeye devam ediyor

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’in Şeyh Hadid ve Arap Uşağı köylerinde tespit ettiği 2 adet patlayıcıyı imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Şeyh Hadid ve Arap Uşağı köylerinde tespit ettiği 2 adet el yapımı patlayıcıyı imha etti.
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