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TSK : ATAK tipi bir helikopter kırıma uğradı, 2 asker şehit oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 20:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğu ve olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Haber-Kamera: HATAY (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğu ve olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

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