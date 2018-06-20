TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyede, Cerablus’ta bombalı saldırı alarmı

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Cerablus ile terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Menbiç kenti arasında devriye faaliyetini sürdürüyor. TSK güçleri ABD üssünün de bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken, Cerablus’ta ise teröristlerin bomba yüklü araçlarla saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kentte güvenlik güçleri öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirerek olası bir saldırıyı engelledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ABD unsurları ile birlikte Suriye’nin kuzey batısındaki Menbiç’te bulunan teröristlerin çekilmesine yönelik mutabakata vardıktan sonra Cerablus-Menbiç hattında devriye görevine başladı. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik birliklerin zırhlı araçlarla yürüttüğü devriye faaliyeti kapsamında TSK birlikleri, ABD üssünün de bulunduğu Dedet ilçesinin Sacur Çayı bölgesinde devriye görevini sürdürüyor. 18 Haziran günü başlayan devriye faaliyeti Cerablus-Menbiç hattında devam ederken, güzergah üzerinde Özgür Suriye Ordusu güçleri de birçok bölgede oluşturduğu kontrol noktaları ile TSK güçlerine destek veriyor.

HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

ABD ile mutabakata varılmasının ardından TSK birliklerinin devriye faaliyetine başlaması bölgeye de hareketlilik getirdi. Cerablus’tan 35 kilometre uzaklıktaki Menbiç’e giden yolda kontrol noktaları oluşturan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Menbiç yönüne gitmek isteyenleri didik didik arıyor. Menbiç yönünden gelenlerin de sıkı şekilde arandığı Deded bölgesinde teröristlerin olası saldırılarına karşı ÖSO unsurları eli tetikte görev yapıyor.

TERÖRİSTLER HAİN SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devriye faaliyetine başlaması terör örgütü PKK/PYD’de şok etkisi yarattı. TSK’nın devriye faaliyetinden rahatsız olan ve son zamanlarda bölgede taban kaybına uğrayan teröristlerin, Cerablus’ta bombalı saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin bu yöndeki bilgilerinin ardından Cerablus’taki Türk polis ve jandarması ile yerel güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirildi. Motosikleti uzaktan kumandayla patlatmak isterken yakalanan ismi açıklanmayan 15 yaşındaki şüpheli ise terör örgütü PKK/PYD mensuplarının para karşılığı kendisine bu teklifte bulunduğunu ve kabul ettiğini itiraf etti. Şüphelinin sorgulanmasına başlanırken, güvenlik güçleri benzer şekilde bomba yüklü motosiklet, otomobil ve kamyonetle yapılması planlanan saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. İlçenin giriş noktalarında oluşturulan bölgelerde tüm araçlar tek tek aranmaya başladı.