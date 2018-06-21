TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyede, Cerablus’ta bombalı saldırı alarmı (YENİDEN)

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Cerablus ile terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Menbiç kenti arasında devriye faaliyetini sürdürüyor. TSK güçleri ABD üssünün de bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken, Cerablus’ta ise teröristlerin bomba yüklü araçlarla saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kentte güvenlik güçleri öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirerek olası bir saldırıyı engelledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ABD unsurları ile birlikte Suriye’nin kuzey batısındaki Menbiç’te bulunan teröristlerin çekilmesine yönelik mutabakata vardıktan sonra Cerablus-Menbiç hattında devriye görevine başladı. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik birliklerin zırhlı araçlarla yürüttüğü devriye faaliyeti kapsamında TSK birlikleri, ABD üssünün de bulunduğu Dedet ilçesinin Sacur Çayı bölgesinde devriye görevini sürdürüyor. 18 Haziran günü başlayan devriye faaliyeti Cerablus-Menbiç hattında devam ederken, güzergah üzerinde Özgür Suriye Ordusu güçleri de birçok bölgede oluşturduğu kontrol noktaları ile TSK güçlerine destek veriyor.