HABER

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyede, Cerablus’ta bombalı saldırı alarmı (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Cerablus ile terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Menbiç kenti arasında devriye faaliyetini sürdürüyor.

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Cerablus ile terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Menbiç kenti arasında devriye faaliyetini sürdürüyor. TSK güçleri ABD üssünün de bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken, Cerablus’ta ise teröristlerin bomba yüklü araçlarla saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kentte güvenlik güçleri öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirerek olası bir saldırıyı engelledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ABD unsurları ile birlikte Suriye’nin kuzey batısındaki Menbiç’te bulunan teröristlerin çekilmesine yönelik mutabakata vardıktan sonra Cerablus-Menbiç hattında devriye görevine başladı. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik birliklerin zırhlı araçlarla yürüttüğü devriye faaliyeti kapsamında TSK birlikleri, ABD üssünün de bulunduğu Dedet ilçesinin Sacur Çayı bölgesinde devriye görevini sürdürüyor. 18 Haziran günü başlayan devriye faaliyeti Cerablus-Menbiç hattında devam ederken, güzergah üzerinde Özgür Suriye Ordusu güçleri de birçok bölgede oluşturduğu kontrol noktaları ile TSK güçlerine destek veriyor.

HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

ABD ile mutabakata varılmasının ardından TSK birliklerinin devriye faaliyetine başlaması bölgeye de hareketlilik getirdi. Cerablus’tan 35 kilometre uzaklıktaki Menbiç’e giden yolda kontrol noktaları oluşturan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Menbiç yönüne gitmek isteyenleri didik didik arıyor. Menbiç yönünden gelenlerin de sıkı şekilde arandığı Deded bölgesinde teröristlerin olası saldırılarına karşı ÖSO unsurları eli tetikte görev yapıyor.

TERÖRİSTLER HAİN SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devriye faaliyetine başlaması terör örgütü PKK/PYD’de şok etkisi yarattı. TSK’nın devriye faaliyetinden rahatsız olan ve son zamanlarda bölgede taban kaybına uğrayan teröristlerin, Cerablus’ta bombalı saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin bu yöndeki bilgilerinin ardından Cerablus’taki Türk polis ve jandarması ile yerel güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirildi. Motosikleti uzaktan kumandayla patlatmak isterken yakalanan ismi açıklanmayan 15 yaşındaki şüpheli ise terör örgütü PKK/PYD mensuplarının para karşılığı kendisine bu teklifte bulunduğunu ve kabul ettiğini itiraf etti. Şüphelinin sorgulanmasına başlanırken, güvenlik güçleri benzer şekilde bomba yüklü motosiklet, otomobil ve kamyonetle yapılması planlanan saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. İlçenin giriş noktalarında oluşturulan bölgelerde tüm araçlar tek tek aranmaya başladı.

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştıDüğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıKonya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

İlginizi Çekebilir

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.