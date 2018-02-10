IHAAW100623-ASA/10-02-2018

- TSK: "Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 olmuştur."

10.02.2018 10:06:23 TSI

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