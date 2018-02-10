HABER

TSK: "Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 olmuştur."

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

IHAAW100623-ASA/10-02-2018 - TSK: "Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 10.02.2018 10:06:23 TSI NNNN

IHAAW100623-ASA/10-02-2018

- TSK: "Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 olmuştur."

10.02.2018 10:06:23 TSI
NNNN

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polisten küçük kız çocuklarına korkunç tuzak! Meslekten men edildi

Polisten küçük kız çocuklarına korkunç tuzak! Meslekten men edildi

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Diyarbakır’daki asayiş uygulaması

Diyarbakır’daki asayiş uygulaması

Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 8 ölü

Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 8 ölü

21 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar yakalandı

21 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.