TSK, çelik kanatların videosunu paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), muharip uçakların ’alarm reaksiyon görev hazırlığı ve icrası’ faaliyetlerine ilişkin video yayınladı.

TSK, muharip uçakların ’alarm reaksiyon görev hazırlığı ve icrası’ faaliyetlerine ilişkin video yayınladı. Sosyal video paylaşım sitesi Youtube üzerinden "Muharip Uçakların Alarm Reaksiyon Görev Hazırlığı ve İcrası" başlığıyla paylaşılan videoda nöbette bulunan pilota görev iletildikten sonra yaşanan süreç aktarılıyor.

Paylaşılan görüntülerde, terörle mücadelede stratejik öneme sahip Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında alarm reaksiyonu nöbeti tutan savaş pilotlarının, sabahın ilk saatlerinde alarm verilmesi üzerine hızla uçuş hazırlıkları yansıtılıyor. "Gökyüzünün çelik kanatları", kalkış izninin ardından "tam yüklü" havalanarak emir doğrultusunda belirlenen hedefleri imha ediyor.