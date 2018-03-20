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TSK: Ceylanpınar'da nöbet kulübesine saldırıda bulunan 23 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki nöbet kulübesine silahlı ve roketli saldırıda bulunan 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki nöbet kulübesine silahlı ve roketli saldırıda bulunan 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Ceylanpınar sınırındaki Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığı kontrolündeki askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik dün roketli ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı.
Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, saldırıda bulunan 23 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Şanlıurfa Ceylanpınar’da, 1/1/3’üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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