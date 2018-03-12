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TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu"

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

IHAAW212822-ASA/12-03-2018 - TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu" 12.03.2018 21:28:22 TSI NNNN

IHAAW212822-ASA/12-03-2018

- TSK: "Cinderes’te 1 asker şehit oldu"

12.03.2018 21:28:22 TSI
NNNN

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