TSK, Şırnak’ta bulunan Cudi Dağı’nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı’nda devam eden operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ayrıca, çeşitli tipte silah ve mühimmat ile birlikte çok miktarda yaşam malzemesinin de ele geçirildiğini bildirdi.