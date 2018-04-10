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TSK: "Cudi Dağı’nda 2 terörist etkisiz hale getirildi"

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

TSK, Şırnak’ta bulunan Cudi Dağı’nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı’nda devam eden operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: "Cudi Dağı’nda 2 terörist etkisiz hale getirildi"

TSK, Şırnak’ta bulunan Cudi Dağı’nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı’nda devam eden operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ayrıca, çeşitli tipte silah ve mühimmat ile birlikte çok miktarda yaşam malzemesinin de ele geçirildiğini bildirdi.

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