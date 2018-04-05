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TSK: “Cudi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi”

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı’nda gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK, Cudi Dağı’nda komandolar tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: “Cudi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı’nda gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK, Cudi Dağı’nda komandolar tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: “Cudi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi”

TSK: “Cudi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi”

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