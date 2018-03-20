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TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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