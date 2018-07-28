TSK: Doğubayazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yurtiçi terörle mücadele harekâtı kapsamında, yapılan bilgilendirmede, "Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir" denildi.
TSK yurtiçi terörle mücadele harekâtı kapsamında, 27 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Gaziantep/Şahinbey’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmıştır.
Hakkâri/Merkez kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur.
Siirt/Pervari’de devam eden operasyonda üç adet ve Diyarbakır/Hani’de yol kontrolünde bir adet olmak üzere toplam dört adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.
Hakkâri/Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Bingöl/Yayladere’de icra edilen operasyonda tespit edilen iki adet sığınak içerisinde; bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 150 adet fişeği, iki adet el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Şırnak/Silopi’de, icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette sekiz adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir.
Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir."
(FOTOĞRAF)
Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit
30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı
Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Okuyucu Yorumları 0 yorum