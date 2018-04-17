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TSK, EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatına askeri sevkıyatın başladığını duyurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatına katılacak birliklerin, tatbikat bölgesine intikallerine başladığını duyurdu.TSK, 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında icra edilecek EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatına katılacak birliklerin, tatbikat bölgesine intikallerine başladığını duyurdu.

TSK, EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatına askeri sevkıyatın başladığını duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatına katılacak birliklerin, tatbikat bölgesine intikallerine başladığını duyurdu.
TSK, 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında icra edilecek EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatına katılacak birliklerin, tatbikat bölgesine intikallerine başladığını duyurdu.

TSK, EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatına askeri sevkıyatın başladığını duyurdu

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