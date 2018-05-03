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TSK, Efes 2018 Tatbikatı görüntülerini paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından olan Efes 2018 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla yapılıyor.

TSK, Efes 2018 Tatbikatı görüntülerini paylaştı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından olan Efes 2018 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla yapılıyor. TSK'nın internet sitesinden ise EFES 2018 tatbikatının görüntüleri paylaşıldı, Efes - 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na ilişkin bilgi verildi.
TSK'nın internet sitesine, Efes - 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na ilişkin görüntüler koyuldu. Görüntülerde kara, deniz ve hava unsurlarının tatbikatta aldıkları görevlere ilişkin fotoğraflar yer aldı. Sitede ayrıca tatbikata ilişkin bilgi de verildi. Bilgiye göre, 11 Nisan'da başlayan tatbikatın dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra edildiği belirtildi. Tatbikatta ayrıca 7 - 11 Mayıs tarihlerinde fiili safhaya geçileceği de ifade edildi. Tatbikat, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilecek. Birleşik ve müşterek harekatla, davet edilen ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilebilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanıyor. Tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'dan birlik ve unsurlar katılacak.

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TSK, Efes 2018 Tatbikatı görüntülerini paylaştıTSK, Efes 2018 Tatbikatı görüntülerini paylaştıTSK, Efes 2018 Tatbikatı görüntülerini paylaştıTSK, Efes 2018 Tatbikatı görüntülerini paylaştı

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