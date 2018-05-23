HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TSK, Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı görüntülerini paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı görüntülerini paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı görüntülerini paylaştı. Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, hava indirme operasyonuyla tamamlandı.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştüBatman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü
Baraj gölüne giren genç boğulduBaraj gölüne giren genç boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü

Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.