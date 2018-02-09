TSK: “Hakkari Çukurca’da 1 asker şehit oldu”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari, Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “9 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
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