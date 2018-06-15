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TSK, Hakkâri'de ele geçirilen mühimmatın görüntülerini yayınladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de ele geçirilen mühimmatın görüntülerini yayınladı.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de ele geçirilen mühimmatın görüntülerini yayınladı. TSK, görüntüleri şu mesaj ile yayınladı: "Hakkâri/İkiyakalar'daki operasyonda; iki 81 mm havan, bir doçka, 7 keskin nişancı Tf, 13 BKC http://Mk.Tf , 115 AK-47, 5 HK-33, iki M1 piyade Tf, 3 tanksavar füzesi, iki RPG-7 roketatar, bir bombaatar, 456 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile EYP Mlz. ele geçirilmiştir"

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