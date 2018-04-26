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TSK, Hakkari’de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:00 | Son Güncelleme

IHAAW105335-ASA/26-04-2018 - TSK, Hakkari’de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 26.04.2018 10:53:35 TSI NNNN

IHAAW105335-ASA/26-04-2018

- TSK, Hakkari’de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26.04.2018 10:53:35 TSI
NNNN

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