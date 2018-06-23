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TSK: Hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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