IHAAW192103-ASA/03-03-2018

- TSK: "Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 3 Mart 2018 tarihinde, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır”

03.03.2018 19:21:03 TSI

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