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TSK: İdlib'de 9'uncu gözlem noktası tesis edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan 9 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.

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