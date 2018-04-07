TSK: İdlib'de 9'uncu gözlem noktası tesis edildi

GAZİANTEP, (DHA)- GENELKURMAY Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan 9 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.
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