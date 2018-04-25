IHAAW084647-ASA/25-04-2018
- TSK: “Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
25.04.2018 08:46:47 TSI
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