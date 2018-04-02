IHAAW103512-ASA/02-04-2018
- TSK: "Irak kuzeyi Hakurk-Kandil bölgesine yönelik 1 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir"
02.04.2018 10:35:12 TSI
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