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TSK: "Irak kuzeyi Hakurk-Kandil bölgesine yönelik 1 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir"

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

IHAAW103512-ASA/02-04-2018 - TSK: "Irak kuzeyi Hakurk-Kandil bölgesine yönelik 1 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir" 02.04.2018 10:35:12 TSI NNNN

IHAAW103512-ASA/02-04-2018

- TSK: "Irak kuzeyi Hakurk-Kandil bölgesine yönelik 1 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir"

02.04.2018 10:35:12 TSI
NNNN

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