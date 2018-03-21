Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyonun topçu birlikleri tarafından da desteklendiğini açıkladı.

TSK, sosyal medya hesabı twitter hesabı üzerinden, komandoların Irak kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyonun topçu birlikleri tarafından da desteklendiğini bildirdi.