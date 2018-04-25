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TSK: "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

IHAAW173253-ASA/25-04-2018 - TSK: "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir" 25.04.2018 17:32:53 TSI NNNN

IHAAW173253-ASA/25-04-2018

- TSK: "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir"

25.04.2018 17:32:53 TSI
NNNN

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