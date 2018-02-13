TSK: “Irak kuzeyinde teröristlere ait 16 hedef imha edildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üstlerine dönmüşlerdir” denildi.
Suriye'de yeni gelişme! 400 terörist esir alındı
AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak
Şehide haciz skandalı büyüyor! Avukatın bürosuna saldırdılar!
Ankara ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı'ndan soğuk mesaj
Rusya'dan kritik iddia! 'ABD, Suriye'de devlet kurmaya çalışıyor'
Son dakika! Şişli'de cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var
Otobüs şoförünün hakaret ettiği şehit annesi: '2.5 lira için beni azarladılar'
Son dönemlerin en büyük iç göçü başladı
Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi
Kadın gardiyan, azılı katili 'seks kölesi' yaptı!
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...
Bahçeli ve İlker Başbuğ birbirine girdi! 'Nesli tükenen balinaları mı anlatalım?'
Okuyucu Yorumları 0 yorum