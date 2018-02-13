TSK: “Irak kuzeyinde teröristlere ait 16 hedef imha edildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üstlerine dönmüşlerdir” denildi.