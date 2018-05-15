TSK: Irak kuzeyindeki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi/Hakurk bölgesinde taarruz helikopteri desteğinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK, operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat ile örgüt mensuplarınca kurulan düzenekleri gösteren fotoğrafları da paylaştı.