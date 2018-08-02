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TSK: Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında üç terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 12:46 | Son Güncelleme

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.   

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

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