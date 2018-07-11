TSK: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 28 hedef imha edildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekâtı düzenlendiğini; harekâtta 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine, 10 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edilmiştir."

