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TSK: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 28 hedef imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekâtı düzenlendiğini; harekâtta 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekâtı düzenlendiğini; harekâtta 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine, 10 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edilmiştir."

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