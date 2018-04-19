Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nda Kafer’de 1 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
TSK, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Kafer’in Safran bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet tökez teli düzenekli el yapımı patlayıcının tespit edildiğini ve kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.
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