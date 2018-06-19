TSK: Kandil'e hava harekâtında 10 terörist öldürüldü

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"10 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
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