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TSK: Kuzey Irak’a hava harekekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 09:20 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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